Stasera il quarto derby stagionale. QS: "Milan-Inter è senza fine"

"Milan-Inter è senza fine". Così titola oggi in prima pagina il Quotidiano Sportivo. Dopo il netto successo di ieri del Bologna sul campo dell'Empoli, ecco che le due formazioni milanesi si affrontano per la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. Si tratta della quarta sfida tra Milan e Inter andata in scena in questa stagione.

La prima nel girone d'andata, con il successo per 2-1 dei rossoneri targati ancora Fonseca grazie alla rete di Gabbia nel finale. Ancora un trionfo milanista in finale di Supercoppa Italiana: Inter avanti 2-0 e Milan, con Conceicao alla seconda panchina dopo l'esonero di Fonseca, capace di rimontare e vincere per 3-2. L'ultimo derby, nel girone di ritorno, si è infine chiuso sul punteggio di 1-1. La squadra di Inzaghi riesce ad evitare la terza sconfitta di fila grazie al gol di De Vrij nel recupero.

Questa sera alle 21 a San Siro, dunque, ecco il quarto confronto dell'annata 2024/25 tra rossoneri e nerazzurri. La squadra di Conceicao vuole continuare ad essere la bestia nera dell'Inter, andando così avanti in una Coppa Italia che può avere una duplice valenza: il secondo trofeo stagionale e il pass per l'Europa. Dall'altra parte la compagine di Inzaghi vuole tornare a vincere un derby e tenere accese le speranze di Triplete.