Stasera Inter-Milan, il QS titola: "Derby verità, notte da sogni"

"Derby verità, notte da sogni" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo oggi in edicola in merito alla gara di stasera tra Inter e Milan che si giocano il passaggio in finale di Coppa Italia. Dopo l'amara Pasqua bolognese risolta nel recupero in mezza rovesciata da Orsolini, l'Inter prova a rialzarsi subito, mettendo nel mirino la finale di Coppa Italia. Ma allo stesso tempo va a caccia della prima vittoria stagionale nel derby. Due sconfitte e due pareggi il misero bottino sin qui ottenuto, ma questa non può essere la notte dei rimpianti perché è quella del "dentro o fuori".

E se i nerazzurri vogliono continuare a sognare il "Triplete" devono prima di tutto invertire la tendenza delle stracittadine, contro il Milan che proverà a salvare il salvabile nella partita dell'anno. Conceicao è pronto a rischierare il suo nuovo 3-4-3 da poker secco a Udine e poi da ko con l’Atalanta. Servirà molto di più per battere l’Inter. L’allentare del Milan in mente ha un’idea: salutare sì, tra un paio di mesi, con una mano. Nel contempo, con l’altra, indicare i due trofei in bacheca.