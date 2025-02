Stasera la sfida al Feyenoord. Il QS in primo piano: "Milan, tutto per il pass"

vedi letture

Questa sera il Milan si giocherà una fetta importante della sua stagione contro il Feyenoord. Vincere, con due gol di scarto, permetterebbe alla formazione di Sergio Conceiçao di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, fortemente complicatisi per il risultato maturato all'andata in occasione della sfida del De Kuip (1-0 a favore degli olandesi).

Non c'è dunque altro risultato al di fuori della vittoria questa sera, con il QS che questa mattina ha così titolato in primo piano: "Milan, tutto per il pass".

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: 18 febbraio 2025

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky

Web: MilanNews.it