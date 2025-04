Stasera la sfida alla Dea. Il CorSport in apertura: "Milan al bivio: sindrome da big"

Il momento della verità. O quasi, se si considera il fatto che comunque mercoledì c'è in programma un derby di Coppa Italia che potrebbe garantire al Milan l'accesso in finale. Considerando il valore dell'avversario, però, nulla è scontato, motivo per il quale è giusto dare al campionato l'importanza che merita, anche perché fino a quando la matematica non condanna, la formazione di Sergio Conceiçao può ancora ambire ad un posto in Europa, seppur entrandoci dalla porta di servizio.

C'è un però. Questa sera l'avversario del Milan in Serie A sarà l'Atalanta, anche lei in lotta per un posto in Europa, ma in quella che conta. Per questo motivo quella di San Siro si pronostica essere una partita ricca di emozioni e tensione, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato in apertura "Milan al bivio: sindrome da big", riferendosi all'estrema difficoltà che in questa stagione la formazione di Sergio Conceiçao ha riscontrato negli scontri diretti. Basti pensare che sui 39 punti disponibili, il Diavolo ne ha conquistati appena 8, trend da invertire immediatamente, seppur a campionato praticamente finito.