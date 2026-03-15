Stasera Lazio-Milan, QS: "Rincorsa al Max: Leao e Pulisic per espugnare l'Olimpico"
Stasera è in programma Lazio-Milan e il Quotidiano Sportivo titola così: "Rincorsa al Max: Leao e Pulisic per espugnare l'Olimpico". I rossoneri devono battere i biancocelesti per salire a -5 dall'Inter capolista e per farlo Max Allegri si affiderà ancora una volta dal primo minuto alla coppia d'attacco composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Toccherà a loro trascinare il Diavolo che punta ad accorciare ulteriormente le distanze in classifica con i nerazzurri.
Intervenuto ieri in conferenza stampa, Max Allegri ha parlato così dei suoi attaccanti: "Gimenez non sarà convocato domani ma è in una buona condizione, soprattutto a livello psicologico. Per la parte finale della stagione abbiamo bisogno di giocatori che facciano gol. Come sta Pulisic?
"Fisicamente sta molto meglio. Nel derby ha fatto una buona partita. È in continua crescita. Sia lui, che Leao, Fullkrug, anche Nkunku sta molto bene".
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