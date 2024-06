Stasera Olanda-Francia, Tuttosport: "Dumfries-Theo, un altro round"

Il piatto forte del programma giornaliero ad Euro 2024 in Germania sarà il big match tra Olanda e Francia che si disputerà questa sera alle ore 21 alla RedBull Arena di Lipsia. La sfida mette l'uno di fronte all'altro diversi campioni e anche diversi milanisti: per gli Orange c'è Tijjani Reijnders mentre per i transalpini ci sono Maignan, Theo e Giroud. La partita però farà incrociare anche due grandi rivali, di Inter e Milan: da una parte Denzel Dumfries e dall'altra Theo Hernandez.

Tuttosport questa mattina titola sullo scontro tra i due: "Dumfries-Theo, un altro round". Viene poi aggiunto: "Nel derby del 22 aprile sono stati espulsi entrambi dopo aver litigato a fine partita. Ma nell'estate dell'Europeo li lega l'inquietudine sul mercato e un futuro in bilico". Lato Theo Hernandez viene riportato: "Deluso perché non gli è arrivata una proposta del Milan". In altre parole al giocatore piacerebbe che da via Aldo Rossi arrivasse una proposta in linea con il suo livello attuale: attualmente prende 5 milioni e una proposta sui 7-7.5 potrebbe accontentarlo, considerando anche che a Milano si trova bene. E' molto probabile che i discorsi verranno affrontati al termine dell'Europeo.