MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Leao-Giroud: è super Milan", titola così Tuttosport nelle pagine dedicate al Milan e al successo dei rossoneri contro il Bologna. I Rossoblu non sono mai entrati in partita, mentre per De Ketelaere è buona la prima. A segno gli uomini Scudetto: Leao-Giroud.