Suggestione Juve per Saelemaekers, il CorSport: "C'è un jolly per Motta"

Già nei giorni scorsi Tuttosport aveva provato a mettere in giro questa suggestione che oggi viene ripresa dal Corriere dello Sport: secondo quanto viene riferito la Juventus potrebbe interessarsi ad Alexis Saelemaekers, esterno belga di proprietà del Milan che rientrerà alla base dopo un anno molto positivo in prestito al Bologna da cui però - complice il cambio di allenatore - non è stato riscattato. Il calciatore non rientra nei piani del club di via Aldo Rossi che, anzi, è convinto di poter incassare almeno 11-12 milioni dalla sua cessione.

Il Corriere dello Sport titola così: "C'è un jolly per Motta: Saelemaekers. Una trattativa sotto traccia che adesso può decollare". Nel sottotitolo si aggiunge: "Il Bologna non lo ha riscattato. Il Milan lo vende: Saele e il tecnico possono ritrovarsi alla Juve". Rispetto alla richiesta del Milan, si legge, il direttore bianconero Giuntoli al momento non si spingerebbe oltre i 7-8 milioni come offerta al Milan. Una distanza su cui ci si può venire incontro, tra i due club.