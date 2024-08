Summit ieri a Milanello, il CorSport: "Cardinale processa Fonseca"

L'avvio shock di campionato del Milan ha fatto scattare lo stato d'emergenza a Milanello, con il patron Gerry Cardinale, già presente in Italia per impegni programmati, che ha per l'occasione fatto visita al centro sportivo rossonero. Scrive Il Corriere dello Sport, che in occasione della ripresa degli allenamenti, dopo la domenica di riposo, c'è stato un lungo tra l'imprenditore americano e tutta la dirigenza, con la quale il numero uno rossonero ha fatto il punto sul momento difficile della squadra anche con il tecnico Paulo Fonseca.

Lo scopo di questo summit è stato quello di comprendere le problematiche e quanto meno provare ad infondere la giusta fiducia per superare questo delicato inizio di stagione in Serie A, anche perché il Milan ha al momento un solo punto in classifica e viaggia ad una media di 2 gol subiti a partita, senza aver ancora incontrato nessuna big.

Il dato potrebbe peggiorare e per questo a Milanello si sta correndo ai ripari, con la dirigenza che comunque ha ribadito la fiducia a Paulo Fonseca, ma l’allenatore e tutta la squadra dovranno dare di più, contribuire con uno sforzo a uscire dal guado.