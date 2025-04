Tammy e Luka. La Gazzetta: "Le punte di scorta ora funzionano"

Nell'immaginario collettivo la scena se la dovrebbe prendere Santiago Gimenez, il grande acquisto del mercato invernale del Milan. Il messicano, però, non timbra il cartellino da addirittura quasi due mesi, a differenza di Tammy Abraham e Luka Jovic che hanno messo a segno le ultime 4 reti (in tutte le competizioni) del Diavolo.

Un segnale importante questo, soprattutto in vista del futuro di entrambi, ancora particolarmente incerto. Il tempo per pensare a quello che succederà poi l'anno prossimo ci sarà, ma la cosa più importante è che "Le punte di scorta ora funzionano", come titolato questa mattina da La Gazzetta dello Sport.