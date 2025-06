Tare in versione 007. Tuttosport: "Missione per Xhaka"

L'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan ha un nome ed un cognome, Granit Xhaka. Certo, in questi giorni frenetici il club rossonero sta lavorando anche per Javi Guerra del Valencia, ma la sensazione è che ad oggi la priorità anche dello stesso Igli Tare sia il centrocampista 32enne del Bayer Leverkusen.

Non a caso nella giornata di ieri il direttore sportivo del Milan è stato in Germania per cercare di strappare il sì definitivo del calciatore, in quella che per i colleghi di Tuttosport è stata una vera e propria "Missione per Xhaka".