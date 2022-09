Tegola Maignan, la Gazzetta in apertura: "In Francia allarme per il portiere"

MilanNews.it

© foto di pietro.lazzerini

Come riportato anche ieri dalla redazioni di MilanNews.it, nel corso della sfida di ieri sera contro l'Austria, il portiere del Milan e della nazionale francese ha accusato un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo all'intervallo dopo un primo tempo di sostanziale inoperosità. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Maignan. In Francia allarme per il portiere. Ma è Giroud show". L'entità dell'infortunio sarà valutata nei prossimi giorni quando, verosimilmente, Mike farà ritorno a Milanello. Intanto i rossoneri si godono un Olivier Giroud sempre più splendente: altro gol da campione, il più vecchio della storia della Francia, e meno due dal record di Henry di reti segnati in nazionale.