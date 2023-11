Tempi più lunghi del previsto, Tuttosport: "Per Leao niente Dortmund"

Non una bella notizia per i tifosi rossoneri quella che si legge oggi su molti dei quotidiani sportivi, sulle condizioni fisiche di Rafael Leao. Tuttosport, nello specifico, titola così: "Guaio Leao. Per Rafa niente Dormtund". Nonostante si sperasse che il portoghese potesse recuperare per la gara importantissima di Champions League contro i tedeschi, questo non avverrà e anzi è possibile che anche la gara con il Frosinone possa saltare. Lo staff e il gicoatore stesso non vogliono correre rischi con i tempi di recupero che si sono rivelati più lunghi del previsto.