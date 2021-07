The Guardian - Giroud vicino al Milan, affare da 2 milioni di euro

Il Milan si sta avvicinando a Giroud, un affare da 2 milioni di euro (1,7 milioni di sterline), scrive il "The Guardian". Il 34enne attaccante si è spesso trovato in disparte con Tuchel ed è desideroso di giocare con maggiore regolarità. Il Milan ha da tempo un interesse per il francese e ha continuato a negoziare con il Chelsea, nonostante i Blues avessero rinnovato unilateralmente il contratto del giocatore. I rossoneri pagheranno un milione di euro subito e un ulteriore milione il prossimo anno.