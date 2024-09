Theo-Leao vs Salah-Arnold, la Gazzetta: "La fascia infuocata"

Come sempre accade quando si gioca la Champions League l'aspettativa di tutti è quella di vedere le giocate migliori da parte delle stelle delle squadre in campo, a maggior ragione se queste due formazioni hanno fatto la storia della competizione come il Milan e il Liverpool. Oggi in campo ci saranno tanti duelli fondamentali che potrebbero dare un senso o un altro alla sfida tra rossoneri e Reds, ma è in particolare una zona del campo che cattura l'attenzione del pubblico e della Gazzetta dello Sport questa mattina.

Titola la rosea: "Fascia infuocata. Theo e Leao, il Milan va a sinistra. Sfidano Alexander-Arnold e Salah". Nel sottotitolo viene anche aggiunto qualche dettaglio in più a questo confronto che si vedrà sul campo questa sera: "I due gioielli rossoneri sono tornati protagonisti in campionato. Ora arriva un test europeo di primo livello". Come spesso accade al Diavolo la temperatura dell'out di sinistra sarà la misura di gran parte della pericolosità offensiva della squadra.