Theo rincorre una maglia da titolare. La Gazzetta: "Fonseca riflette. Lui o Jimenez a sinistra?"

Domani a Verona il Milan non si potrà ancora una volta permettere di sbagliare, perché la sfida del Bentegodi rappresenterà essere lo spartiacque definitivo non solo per la stagione del Diavolo, ma anche per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.

A fronte di questo l'allenatore portoghese, al netto di tutti gli infortuni che oggi dimezzano la squadra, avrebbe intenzione di puntare sull'undici migliore possibile. In alcuni reparti le scelte sono piuttosto scontate, in altri un po' meno, come ad esempio la fascia sinistra, dove Theo Hernandez, il leader stanco e fuorigiri, si starebbe contendendo una maglia da titolare con il giovane e pimpante Alejandro Jimenez, tra i migliori in campo contro il Genoa.

Negli ultimi allenamenti, però, Theo avrebbe dato risposte positive a Fonseca, che stando alla Gazzetta dello Sport starebbe riflettendo: "Lui o Jimenez a sinistra?".