Titola così la Gazzetta: "Maignan, pronta offerta per il nuovo contratto: c'è più ottimismo"

Terminato il calciomercato, la dirigenza rossonera nelle prossima settimane potrà e dovrà dedicarsi ai rinnovi di contratto più urgenti che ci sono sul tavolo. In questo caso si parla sia del portiere Mike Maignan che del terzino Theo Hernandez. Entrambi i calciatori francesi andranno in scadenza nel giugno 2026, dunque tra poco meno di due anni. Fondamentale per il club rossonero trovare una quadra prima dell'estate prossima per evitare situazioni spiacevoli in fase di calciomercato estivo.

Oggi la Gazzetta dello Sport affronta l'argomento e lo fa soprattutto dal punto di vista dell'estremo difensore milanista. Scrive la rosea: "Maignan, pronta l'offerta per il nuovo contratto. Ora c'è più ottimismo". Nel sottotitolo si evidenzia come i discorsi, riallacciati recentemente con il suo entourage, siano più avanti rispetto a quelli per Hernandez. Si legge: "Trattativa più avanzata rispetto a Theo. E Mike dopo la sconfitta con l'Italia attacca i compagni". Un grande leader oltre che un grande portiere che il Milan non può permettersi di perdere: attesa a breve la proposta ufficiale. Attualmente il francese incassa 3.2 milioni all'anno ed è probabile che la richiesta sia di prendere minimo quanto Leao (5.5), se non di più.