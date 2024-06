Tocca a Leao, la Gazzetta: "Che occasione, il Portogallo punta sulle sue sterzate"

Oggi in Germania si giocheranno solamente due partite, ovvero le ultime due gare che mancano per concludere il programma della prima giornata. In campo, dunque, scenderà l'ultimo rossonero. Questa sera, infatti, alle ore 21, il Portogallo di Rafael Leao sfiderà la Repubblica Ceca: esordio nella competizione per i lusitani che sono inseriti nel gruppo con Turchia e Georgia che invece si sfideranno alle ore 18. Ed è per questo che la Gazzetta dello Sport oggi dedica un pezzo al numero 10 rossonero in ottica nazionale.

Titola la rosea: "Rafa al rilancio. Leao, che occasione: il Portogallo punta sulle sue sterzate". E poi nel sottotitolo si legge ancora: "Può lasciare il segno, per se stesso e per l'idolo Ronaldo". Sono riportate anche le parole del Ct Roberto Martinez che si è espresso in questo modo sul rossonero dopo una delle ultime amichevoli: "Rafa è un giocatore molto importante. Mi piace molto la sua personalità, che gioca un ruolo importante nel suo talento, di cui fa parte anche la capacità di fare gol. Nelle partite giocate con la Nazionale ha dimostrato ottima maturità".