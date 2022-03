Tomori su Ibra: "Da quando sono arrivato mi ripete solo una parola: vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Da quando sono arrivato mi ripete solo una parola: vincere. Vincere in ogni situazione, in allenamento, in partita. Dallo spogliatoio al campo, la sua voce si fa sentire sempre. Ci sprona in continuazione e dà un contributo enorme nel farci restare sempre concentrati. E’ il primo a farci notare se dobbiamo correre di più o difendere meglio".