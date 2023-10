Tonali e Zaniolo nei guai: è shock anche in Inghilterra. Le prime pagine dei quotidiani d'Oltremanica

vedi letture

Le ultime due giornate hanno scosso il calcio italiano con dei nuovi casi di scommesse. Dopo Fagioli, ieri anche Tonali e Zaniolo sono stati sentiti dagli inquirenti che hanno bussato direttamente alle porte di Coverciano e li hanno inseriti nel registro degli indagati. I due hanno lasciato il ritiro della nazionale. Uno shock anche per l'Inghilterra e la Premier League che quest'anno ha accolto i due giocatori che militano nel Newcastle e nell'Aston Villa. Ecco cosa scrivono le prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi di oggi.

Il Mirror Sport dedica un trafiletto in alto a sinistra e scrive: "Tonali e Zaniolo rimandati a casa dall'Italia dopo un'indagine sulla polizia e le scommesse". Il Daily Express Sport si concentra solo sull'ex Milan e titola: "Tonali coinvolto in un'indagine sulle scommesse". Infine lo Star Sport recita così: "Scandalo scommesse per Tonali e Zaniolo".