Anche il QS in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sull’arrivo di Sandro Tonali al Milan. "Amore ufficiale", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’affetto che lega il giocatore (da sempre tifoso rossonero) al club di via Aldo Rossi. Ora il centrocampista potrà aiutare la sua squadra del cuore sul campo.