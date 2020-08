Il Corriere dello Sport pone l’accento in prima pagina sulla clamorosa sconfitta dei blaugrana in Europa. "L’imbarçata", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Quarti di Champions, Bayern da favola e storica disfatta per il Barcellona: 8-2. Messi distrutto, Piqué: “Una vergogna”. Stasera il City di Guardiola con il Lione".