Sulla prima pagina del quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si parla anche del mercato del Torino. Dopo Ricardo Rodríguez, la società granata sta per mettere le mani su un altro ex rossonero. "Preso Biglia! Accordo trovato", titola il noto giornale sportivo, confermando così le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. L’argentino, svincolatosi dal Milan, è pronto a firmare per il Toro.