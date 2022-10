MilanNews.it

Stasera torna la Champions League e il Corriere dello Sport scrive questa mattina in prima pagina: "Milan, rivincita con il Chelsea". I rossoneri vogliono dimenticare il 3-0 dell'andata e dimostrare che quella di Londra di una settimana fa è stata solo una serata no. Si ferma De Ketelaere, out per un problema muscolare.