Torna la Champions. La Gazzetta in prima pagina: "Milan col Real: vetrina per Leao"

Domani e mercoledì torna la Champions League. E in vista della quarta giornata della massima competizione europea per club, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Mlan col Real: vetrina per Leao". Domani sera i rossoneri saranno impegnati in casa del Real Madrid nella sfida tra i due club che hanno vinto pi Champions.

Dopo le recenti esclusioni dall'undici titolare in campionato contro Napoli e Monza, Rafael Leao è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Per il portoghese è una grande chance per stupire il Milan, Fonseca e anche le sue possibili pretendenti visto che il suo futuro in rossonero continua ad essere incerto a causa del suo rapporto non certo idilliaco con il tecnico portoghese.