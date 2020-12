Torna Pioli: "Milan sono fiero di te". Così il quotidiano Tuttosport apre la sezione dedicata ai rossoneri. In primo piano, dunque, le parole del tecnico emiliano, che torna in panchina in occasione della sfida di Europa League contro il Celtic dopo essere guarito dal Covid: "Sono stati 18 giorni molto lunghi, non vedevo l’ora di rientrare", ha dichiarato il mister in conferenza stampa alla vigilia del match.