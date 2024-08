Tra 4 giorni il Berlusconi, il CorSport: "Prove generali per Fonseca"

vedi letture

Il Milan domani entrerà ufficialmente nella settimana dell'esordio ufficiale in stagione e campionato. Sabato 17 agosto, alle 20.45 a San Siro, i rossoneri debutteranno nella prima giornata di Serie A contro il Torino. Prima della sfida contro i granata, però, la squadra di mister Fonseca avrà la possibilità di giocare un altro test amichevole per aggiustare le ultime cose e dare qualche minuto in più a chi è tornato per ultimo dalle vacanze causa Europeo.

Si tratta della sfida contro il Monza a margine della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi che si giocherà martedì 13 agosto a San Siro. Per questo oggi il Corriere dello Sport scrive così: "Prove generali per Fonseca con il Monza". Dopo il riposo post Stati Uniti, domani il Milan torna ad allenarsi e lo farà anche con Morata, Pavlovic e i semifinalisti degli Europei (Maignan, Theo e Reijnders). Contro il Monza aumenterà il minutaggio per Rafael Leao e si potranno vedere i nuovi, specialmente Pavlovic che la preparazione l'ha già fatta con il Salisburgo.