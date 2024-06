Tra nuova punta e Camarda, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Da una parte c'è la caccia alla nuova punta che, verosimilmente, terrà occupato il Milan per queste prime settimane di trattative in attesa che cominci ufficialmente il calciomercato. Dall'altra c'è l'Italia under 17 trascinata da Francesco Camarda alla prima vittoria della storia nell'Europeo di categoria: il giovanissimo attaccante rossonero ha segnato una doppietta in finale contro il Portogallo ed è stato nominato miglior giocatore del torneo. Questi sono gli argomenti di questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto scrive sul casting per la nuova punta: "Zirkzee sorpassa Lukaku". Nel sottotitolo si riporta: "L'olandese risale. Ma tiene aperta la pista Romelu. Fonseca, addio Lille". Su Euro U17 invece viene titolato: "Il milanista Camarda stende il Portogallo". Gli azzurrini protagonisti anche nella prima pagina di Tuttosport: "L'under 17 show traccia la strada: campioni!". Gli fa eco il Corriere dello Sport che aggiunge: "La squadra di Favo si impone 3-0 con una doppietta di Camarda e un gol di Coletta". Il QS chiosa: "Camarda porta l'under 17 sul tetto d'Europa".