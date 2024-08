Trasferta insidiosa, il CorSport tiene in allerta il Milan: "Occhio al Parma"

Dopo il passo falso all'esordio contro il Torino, il Milan non si può permettere di non vincere con il Parma, neopromossa in Serie A che ha dimostrato però di non aver paura nel giocarsi le proprie carte contro qualsiasi avversario, e la Fiorentina ne sa qualcosa.

Consapevole di questo, e ritrovatosi nella condizione di non poter già sbagliare, Fonseca si presenterà al Tardini con una formazione più accorta ma soprattutto fisica, con Musah che dovrebbe agire in mezzo al campo al fianco di Reijnders, mentre Loftus-Cheek, che tornerà nella sua posizione di trequartista, lavorerà tanto per aiutare il centrocampo in fase di ripiegamento. A riportato è Il Corriere dello Sport.