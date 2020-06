Trionfo Napoli, l’apertura del QS: "Coppa per Gattuso"

L’edizione odierna del QS dedica l’apertura alla vittoria di ieri del Napoli. "Coppa per Gattuso", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Agli azzurri il primo trofeo dell’anno: Juve ko". Un successo importante e meritato per la squadra di Rino, che nell’arco dei novanta minuti ha creato molte più occasioni da gol. Solo un grande Buffon ha permesso ai bianconeri di rimandare l’esito del match ai calci di rigore, poi tirati in modo impeccabile dai partenopei (4 gol su 4 tentativi).