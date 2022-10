Tuttosport: "A Zagabria riecco Giroud insieme a Tonali e Kalulu"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"A Zagabria riecco Giroud insieme a Tonali e Kalulu": titola così questa mattina Tuttosport in vista del match di domani sera del Milan in casa della Dinamo. Per questa sfida decisiva di Champions League, Stefano Pioli riproporrà dal primo minuto Kalulu, Tonali e Giroud che sabato hanno iniziato dalla panchina la gara di campionato contro il Monza a San Siro.