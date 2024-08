Tuttosport: "Abraham al Milan Per Saelemaekers. Giornata decisiva"

Oggi potrebbe essere la giornata di Tammy Abraham al Milan e di Alexis Saelmaekers alla Roma. I contatti fra i due club sono andati avanti per tutta la serata, ma è questa mattina che potrebbe arrivare la definitiva e tanto attesa fumata bianca, soprattutto da De Rossi e Paulo Fonseca, visto che i due giocatori rappresentano, dal punto di vista tecnico, elementi che mancano alle due squadre per essere complete.

Scrive Tuttosport in merito a quest'intricata operazione che le parti hanno cercato già ieri di mettere a posto gli ultimi dettagli, specie quelli relativi all'ingaggio di Abraham per farlo rientrare nei canoni rossoneri. Il calciomercato sta volgendo al termine, ed è per questo che Milan e Roma puntano a definire il tutto già nella giornata di oggi, anche perché ci sono delle visite mediche da svolgere e dei contratti da firmare, anche se sotto auesto punto di vista non dovrebbero esserci problemi.

Scrive infine il quotidano che: "Saranno ore frenetiche quelle di oggi, perché sia Fonseca sia De Rossi vorrebbero avere a disposizione i giocatori protagonisti di questa operazione che, dal punto di vista economico, dovrebbe portare 10 milioni di conguaglio alla Roma".