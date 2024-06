Tuttosport: "Abraham fa capolino tra il Milan e Zirkzee"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato dei Diavolo: "Abraham fa capolino tra il Milan e Zirkzee". In casa rossonera continua a tenere banco la questione del nuovo attaccante, con Joshua Zirkzee che è sempre il primo obiettivo. La trattativa è però in stallo in quanto non è stato ancora trovato un accordo con il suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni.

E così il Milan sta valutando anche altre piste alternative: l'ultimo nome accostato al Diavolo è quello di Tammy Abraham, attaccante classe 1997 della Roma. Dopo un'annata non semplice a causa di un grave infortunio al ginocchio, l'inglese è stato messo sul mercato ed è stato offerto dai giallorissi a diversi club. Tra questi anche quello rossonero che però non lo ha messo in cima alla lista dei suoi pensieri.