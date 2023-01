Tuttosport analizza: "Milan, la porta è sempre aperta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, la porta è sempre aperta", questo il titolo di Tuttosport questa mattina. E se, talvolta, questa può essere un'espressione positiva di ospitalità, in questo caso l'accezione è decisamente negativa. Nel corso di questo campionato i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata solo 4 volte su 19: zero volte in Coppa Italia e Supercoppa (logicamente) e solamente 2 volte su 6 in Champions League. L'anno scorso furono solamente due in più a questo punto del campionato (così come i gol: 24 oggi, 22 l'anno scorso) ma ci fu una netta svolta nel girone di ritorno: 11 clean sheet e solamente 9 gol subiti. al momento, per come sta giocando la retorguardia rossonera, sembra difficile ripetere questi numeri ma l'obiettivo di Pioli e dei suoi è proprio questo.