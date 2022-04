Tuttosport - Ancora tanti fischi per Kessie: non perdonato l'addio senza rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non solo l’amaro pareggio di ieri sera contro il Bologna. Il Milan deve fare i conti anche con i numerosi fischi contro Franck Kessie che ormai da diverse partite si sentono sugli spalti di San Siro. Prima alla lettura delle formazioni e poi quando l’ivoriano è entrato per sostituire Ismael Bennacer. I quasi 70.000 presenti al Meazza, non gli hanno perdonato il fatto di aver rifiutato le offerte di prolungamento di contratto del Milan per firmare con il Barcellona. Tutto questo, scrive Tuttosport, davanti agli occhi di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, accorsi allo stadio per vedere il Diavolo.