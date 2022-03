Tuttosport apre con il mercato rossonero: "Bajrami e Lang idee Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Tuttosport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche al mercato estivo del Diavolo: "Bajrami e Lang idee Milan". Il club rossonero pensa a nuovi colpi per il futuro. Non solo Adli e Sanches per i rossoneri, si cercano alternative per centrocampo e attacco.