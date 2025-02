Tuttosport apre con le parole di Gimenez: "Ho scelto il 7 per Sheva e per la Bibbia"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamattina in prima pagina con le parole di Santiago Gimenez che ieri è stato presentato ufficialmente: "Ho scelto il 7 per Sheva e per la Bibbia". Il nuovo attaccante milanista, arrivato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Feyenoord, partirà dalla panchina stasera nei quarti di Coppa Italia contro la Roma a San Siro ed è pronto a fare poi il suo debutto a partita in corso. Subito a disposizione anche Joao Felix e Riccardo Sottil, mentre Warren Bondo è out in quanto sta recuperando da un problema fisico rimediato al Monza.

Durante la conferenza stampa di ieri a Casa Milan, Gimenez ha spiegato perchè ha scelto il 7 come numero di maglia: "Per la proposta di quest'estate, il Milan è sempre stato un sogno e un obiettivo. Mi concentro solo sul lavorare e giocare, sapendo che le porte erano sempre aperte. Il numero 7 ha tanti significati, intanto era disponibile e poi è li numero di Shevchenko. E nella Bibbia è il numero perfetto, sceglierlo è stato semplice".