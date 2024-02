Tuttosport apre con le parole di Leao: "Rimango al Milan per amore e lealtà"

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Rafael Leao: "Rimango al Milan per amore e lealtà". Ieri, durante la presentazione del suo nuovo libro "Smile", l'attaccante portoghese, che domenica contro l'Atalanta è tornato a segnare in campionato dopo oltre cinque mesi, è tornato a parlare del suo futuro che sarà ancora colorato di rossonero.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono arrivato al Milan bambino, i primi anni sono stati difficili, perché non giocavo molto. Mi hanno aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Sono arrivati poi momenti difficili e sono sempre stati qui. Quindi non potevo lasciare loro, perché la mia educazione anche è così. Lealtà, sempre. Futuro? Al Milan".