L'edizione di Tuttosport questa mattina in edicola ha aperto con la notizia del rinnovo di Stefano Pioli con il Milan per altri due anni, fino al 2025. La news, in taglio laterale della prima pagina, riporta le parole del tecnico rossonero pronunciate nella live Twitch sul canale ufficiale del club andata in onda dopo la firma: "Ho il Milan dentro".