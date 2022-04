Tuttosport apre così su Milan e Inter: "Derby totale fra scudetto, conti e futuro"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola di Tuttosport, Milan e Inter viaggiano a braccetto in prima pagina. Il titolo recita: "Derby totale fra scudetto, conti e futuro". Infatti il mese che aspetta le due società milanesi è caldissimo. In primis la lotta sul campo per la conquista del titolo nazionale: mancano 4 gare e il Milan conserva un vantaggio di due punti sui cugini. Poi, le questioni legate alla società e ai conti che vedono specialmente il Milan implicato, in quanto oggetto delle trattative tra Investcorp ed Elliott.