Tuttosport apre su uno dei nomi accostati al Milan: "Belotti: ciao Toro"

Uno dei nomi accostati con più frequenza al Milan negli scorsi mesi, oggi sceso un po' nelle quotazioni, è quello del capitano del Torino Andrea Belotti che va in scadenza al termine di giugno con i granata. Dopo un tira e molla che dura da settimane, sembra che la punta della nazionale abbia deciso di non continuare la sua esperienza calcistica nella città della Mole. Tuttosport infatti titola in prima pagina in taglio alto: "Belotti: ciao Toro". Secondo il quotidiano il capitano del Torino avrebbe comunicato la sua decisione e avrebbe già salutato i compagni. Ancora non è chiara la sua destinazione con il giocatore che non ha mai nascosto il suo sogno di giocare per il Milan, squadra per cui ha avuto da sempre simpatie particolari.