Tuttosport: "Arabia+Bayern. Pronto l’assalto a Leao e Theo"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Arabia+Bayern. Pronto l’assalto a Leao e Theo". I rossoneri dovranno respingere gli assalti dell'Al Hilal per Rafael Leao e del Bayern Monaco per Theo Hernandez, vale a dire due dei leader e dei punti di forza della squadra rossonera.

Il portoghese ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, ma gli arabi sarebbero pronti mettere sul piatto un'offerta monstre a tre cifre per avere il numero 10 milanista. Per quanto riguarda Theo, non è un mistero che il Bayern Monaco sia sulle sue tracce e che lo abbia messo in cima alla sua lista in caso di partenza questa estate di Alphonso Davies.