Tuttosport: "Arriva Fonseca e c’è un Milan con le valigie"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport in edicola oggi titola così: "Arriva Fonseca e c’è un Milan con le valigie". Oltre a comprare nuovi rinforzi per la nuova squadra dell'allenatore portoghese, i dirigenti del Diavolo dovranno piazzare anche i tanti esuberi. Il caso più spinoso è senza dubbio quello che riguarda Divock Origi, che ha vissuto una stagione piuttosto negativa al Nottingham Forest: il belga ha ancora due anni di contratto a 4 milioni di euro netti di stipendio.

Rientrerà a Milanello dal prestito al Fulham anche Fodé Ballo-Touré, ma anche lui non troverà spazio nella rosa rossonera della prossima stagione. Sono arrivate offerte invece da Fiorentina e Torino per Tommaso Pobega, ma il giovane centrocampista italiano potrebbe essere utile per la lista UEFA. Da capire, invece, quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi che ritroverà Paulo Fonseca, con il quale non aveva trovato feeling ai tempi della Roma.