Tuttosport avverte: "Fonseca ha 14 giorni per tenersi il Milan"

Paulo Fonseca non potrà certo rilassarsi in questa prima sosta stagionale per le nazionali. L'avvio ufficiale sulla panchina del Milan è stato un incubo: zero vittorie, una sconfitta e due pareggi per un totale di 2 punti conquistati ma soprattutto di 6 reti subite. Nei prossimi giorni il tecnico non potrà lavorare con i suoi giocatori migliori ma almeno avrà il modo di riflettere su quali modifiche apporre e di lavorare con le risorse che rimarranno a Milanello, a partire dalla giornata di oggi.

Al rientro il Milan è atteso dai primi impegni di un certo livello, appuntamenti che non si possono sbagliare o almeno non si possono sbagliare su tutta la linea. Scrive questa mattina Tuttosport: "Fonseca ha 14 giorni per tenersi il Milan". Continua il quotidiano: "Una partenza shock, i contrasti con alcuni senatori e un calendario che non ammette errori". E poi nel sottotitolo: "Durante la sosta per le nazionali dovrà lavorare sui singoli e tattica. Possibile passo indietro sull'idea di un gioco offensivo, come fece Pioli". Al rientro il Venezia, poi il Liverpool e lo spauracchio derby.