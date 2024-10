Tuttosport avverte il Milan: "Boniface e Wirtz, attenti a quei due"

Il Milan questa sera si troverà di fronte una delle squadre offensivamente più pericolose d'Europa, il Bayer Leverkusen. Tanti i giocatori di rilievo e di talento all'interno della rosa allenata da Xabi Alonso. Ed è per questa ragione che stamattina Tuttosport pone l'accento su due dei calciatori più pericolosi della squadra tedesca: il numero 10 Florian Wirtz e il centravanti nigeriano Victor Bonface. Il titolo proposto dal quotidiano di Torino recita così: "Boniface e Wirtz, attenti a quei due".

Nell'occhiello viene ribadito il concetto della forza della squadra. Si legge infatti: "Trasferta delicata contro un collettivo ricco di talento". Vengono riportate anche le parole di Xabi Alonso della vigilia: "Dovremo essere molto intelligenti". In particolare Boniface, centravanti di 90kg per 190 centimetri, costituisce un grande pericolo: la passata stagione ha concluso con 21 gol e 10 assist in poco più di 2000 minuti passati sul campo.