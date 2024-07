Tuttosport avverte il Milan: "Fullkrug e Pavlovic. Attenti al...Cholo"

Dalle parti di Madrid continuano a circolare voci secondo le quali l'Atletico sarebbe rimasto piuttosto interdetto dal fatto che siano stati avvisati da Alvaro Morata del fatto che il Milan avesse intenzione di esercitare la clausola rescissoria dello spagnolo, e non direttamente dal club rossonero. Da Milano filtra tutt'altra versione dei fatti, ma a prescindere da chi dica la verità, i Colchoneros starebbero attuando una doppia manovra di distrurbo a discapito del Milan, in quanto Simeone vorrebbe con lui al Civitas Metropolitano due obiettivi rossoneri.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sia su Strahinja Pavlovic che su Niclas Fullkrug, col secondo, più del il primo, che potrebbe abbandonare la possibilità di vestire rossonero nella prossima stagione preferendo la camiseta rojiblanca.

Questo scenario potrebbe realizzarsi non tanto per via della volontà del calciatore, con il tedesco che avrebbe comunque dato priorità al Milan, ma perché l'Atletico Madrid sembrerebbe essere disposto a mettere sul tavolo dal Borussia Dortmund circa 20 milioni di euro per Fullkrug, cifra che eventualmente il Diavolo non pareggerebbe, visto che l'intenzione è non solo quella di non spingersi oltre ai 15 milioni, ma anche di non partecipare a nessuna asta per il 31enne.