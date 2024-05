Tuttosport avvisa: "Milan, oggi si libera Conceiçao"

Tra i tanti nomi fatti nelle ultime settimane per il ruolo di nuovo allenatore del Milan, uno di quelli emersi con maggiore prepotenza nelle ultime ore è quello di Sergio Conceiçao, tecnico del Porto nelle ultime sette stagioni. L'allenatore portoghese ha acquisito grande esperienza negli ultimi anni alla guida dei dragoes, lanciato diversi giovani e conosce l'ambiente del calcio italiano. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per il suo futuro, come sottolinea questa mattina Tuttosport che titola così, quasi avvisando il club di via Aldo Rossi: "Milan, oggi si libera Conceiçao".

Nell'occhiello del pezzo viene chiarito questo punto: "Previsto l'incontro con Villas-Boas, nuovo presidente del Porto. L'allenatore ha una clausola nel contratto per lasciare nel caso la guida fosse cambiata. Mendes lo spinge verso i rossoneri e anche i bookmakers ci credono". In queste due righe c'è tutta la trattativa: con la sconfitta nelle elezioni presidenziali di Pinto da Costa, storico numero uno, Conceiçao non è più sicuro di voler restare e farebbe scattare la clausola dell'addio anticipato. In tutto questo Jorge Mendes spinge perché il Milan si fiondi sull'allenatore, che sarebbe uno dei migliori sulla piazza a livello di esperienza. Nel sottotitolo si parla delle alternative: "Alle sue spalle c'è sempre Fonseca che lascerà il Lille ma è tentato dal Marsiglia. Più staccato van Bommel e occhio all'outsider Gallardo".