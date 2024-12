Tuttosport: "Belahyane, notte di esami. Il Milan cerca uno come lui"

"Belahyane, notte di esami. Il Milan cerca uno come lui": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che stasera, in occasione dell'impegno del Diavolo sul campo dell'Hellas Verona, gli occhi del club rossonero saranno tutti su Reda Belahyane, 20enne centrocampista marocchino che è entrato da tempo nelle mire milaniste e del dt Moncada. A centrocampo la coperta è corta nonostante l'imminente rientro di Bennacer dall'infortunio (ma non gioca da quattro mesi) e per questo a gennaio il Milan punta a prendere un nuovo rinforzo in quella zona di campo.

Il preferito nel ruolo è Samuele Ricci, ma costa tanto e il Torino non intende venderlo a metà stagione. Sul taccuino dei dirigenti di via Aldo Rossi ci sono poi anche Bondo del Monza, Frendrup del Genoa e Cardoso del Betis Siviglia. Questa sera sarà però un'ottima occasione per vedere da vicino Belahyane che, a differenza del granata, rientra assolutamente nel budget a disposizione del Diavolo.