© foto di DANIELE MASCOLO

"Brahim Diaz e Rebic, c'è bisogno di voi due": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in questo finale di stagione, in cui il Milan si sta giocando lo scudetto, Stefano Pioli ha bisogno di ritrovare in fretta il miglior Diaz e il miglior Rebic. Entrambi purtroppo non stanno attraversando un grande periodo di forma.