Tuttosport - Brahim, un gol contro i pregiudizi: lo spagnolo vuole prendersi il Milan

Tuttosport in edicola quest'oggi ha redatto un'analisi e un elogio alla prestazione di Brahim contro la Sampdoria. Lo spagnolo, autore del gol vittoria contro la Sampdoria, ha fornito una grande prestazione che sa di rivincita nei confronti dei pregiudizi arrivati nei suoi confronti circa una titolarità in rossonero. Il mare di preconcetti e scetticismi che ha avvolto Brahim lo ha caricato e la gara di Genova è stata la dimostrazione che il piccolo folletto spagnolo è un giocatore in grado di reagire alle critiche.